Россиянам предсказали снижение стоимости отдыха в Таиланде

Туроператор Кривенцов сообщил о снижении цен на отдых в Таиланде из-за укрепления рубля

Генеральный менеджер туристической компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов предсказал россиянам снижение стоимости путешествий в Таиланд. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, отдых в королевстве для отечественных туристов станет дешевле, чем был до пандемии COVID-19. Снижение цен обусловлено укреплением рубля и падением национальной валюты. Туроператор отметил, что из-за непростой экономической ситуации в стране (повышение цен на продукты питания энергоносители) власти королевства будут рады российским туристам.

При этом Кривенцов пояснил, что курорты Таиланда и раньше не относились к премиальному отдыху, поскольку большая часть гостиниц страны рассчитана на представителей среднего класса. В настоящее время обменный курс выгоднее, чем был до 2019 года.

Ранее в июле вице-премьер Таиланда Анутин Чарнвиракул призвал местных отельеров не предлагать отдыхающим больших скидок на проживание. По его мнению, иностранцев должно привлекать качество курортов и эксклюзивность предложений для отдыха, а не низкая цена.

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