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В Таиланде отельеров призвали «не сдаваться» и не делать скидок туристам

Вице-премьер Таиланда считает, что чем дороже цены в отелях, тем больше туристов

Фото: reisetopia / Unsplash

Вице-премьер Таиланда Анутин Чарнвиракул призвал тайских отельеров воздержаться от предоставления больших скидок для привлечения туристов и вместо этого сосредоточиться на повышении ценности страны как туристического направления премиум-класса. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном развитию туризма, его слова передает The Daily Star.

По словам политика, государство не может позволить туристам посещать королевство и «говорить, что это дешево». Чарнвиракул считает, что путешественников должно привлекать качество тайских курортов и эксклюзивность предложений для отдыха.

«Не сдавайтесь. Продавайте премиум. ​​Чем дороже, тем больше клиентов. Иначе бы Louis Vuitton не делали рекордные продажи», — сравнил подход модной корпорации с изменениями в тайской туриндустрии вице-премьер.

Ранее в июне в Таиланде начали обсуждать вопрос возобновления чартерного авиасообщения с российскими городами. Так, речь шла о полетах в Новосибирск и Владивосток. Отмечалось, что власти опасаются, что не смогут добиться поставленной цели в один миллион российских туристов к концу года.

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Дарья Рыбак
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