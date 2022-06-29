В Таиланде захотели запустить чартерные рейсы в Россию

В Управлении по туризму Таиланда обсуждают возобновление чартерных рейсов в Россию

Власти Таиланда обсуждают вопрос возобновления чартерного авиасообщения с российскими городами. Об этом пишет The Nation Thailand со ссылкой на заявление Управления по туризму королевства (TAT).

По данным издания, этот вопрос подняли шесть крупнейших туроператоров Таиланда Exotic Voyage, Pegas, Anex, Odeon, Sayama и Tez. Запустить прямые рейсы в Россию захотел перевозчик Thai AirAsia X — пока что речь идет о полетах в Новосибирск и Владивосток.

Как заявил глава управления Ютасак Супасорн, власти опасаются, что не смогут добиться поставленной цели в один миллион российских туристов к концу года. В период с 1 января по 24 июня 2022 года в Таиланде отдохнули всего 65,5 тысячи россиян.

Супасорн также выразил беспокойство из-за планов Вьетнама восстановить чартерные полеты в Россию. «Если это случится, мы понесем большие потери», — сказал он.

В TAT отметили, что прямое авиасообщение между Россией и Таиландом было приостановлено более двух лет назад с началом пандемии COVID-19. В настоящий момент российским туристам приходится добираться до королевства с пересадкой в третьих странах.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Таиланд снимет еще одно ограничение на въезд иностранных туристов — путешественникам больше не придется регистрироваться на сервисе Thailand Pass. Сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты будут проверять при посадке на рейс.