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Таиланд снова упростил правила въезда для туристов

Власти Таиланда отменят обязательную регистрацию в Thailand Pass с 1 июля

Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

Власти Таиланда снова смягчили коронавирусные ограничения для туристов. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на решение оперштаба королевства.

С 1 июля упрощаются правила въезда в страну для всех иностранных туристов — отменяется требование обязательной регистрации в Thailand Pass. Теперь сервис будет использоваться в качестве коммуникации: с его помощью путешественники могут предупредить о появившихся у них во время пребывания в Таиланде симптомах коронавируса.

Сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты будут проверять при посадке на рейс, при этом непривитым или не сдавшим анализ туристам также разрешен въезд в Таиланд — для этого им потребуется пройти экспресс-тест по прибытии. Также путешественникам больше не нужно приобретать страховку от COVID-19.

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Помимо прочего, в некоторых районах продлеваются часы работы ночных развлекательных заведений, отменяется требование ношения масок на открытом воздухе.

Ранее в июне тревел-блогер Антон Соколов назвал летний сезон дождей в Таиланде популярным мифом об отдыхе в королевстве. По его словам, это стереотип, который распространяют турагенты, чтобы «выгоднее продавать более рентабельную "чартерную" Турцию и остальную Европу».

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Дарья Рыбак
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