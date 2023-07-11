Уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок

Уровень воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза в Сочи поднялся до опасных отметок

Уровень воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза в Сочи поднялся до неблагоприятных отметок. В двух районах — Лазаревском и Хостинском — включили сирены оповещения населения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Как пояснили в администрации, сработали датчики, которые реагируют на потенциально опасное повышение уровня воды. Сами реки из берегов пока не выходили, уточнили городские власти. В мэрии добавили, что в эти районы уже прибыли спасатели, за ситуацией наблюдает городской оперативный штаб.

Штормовое предупреждение в курортном городе продлили до 12 июля. По данным Департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города, в ближайшее время ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Отдыхающих и местных жителей также предупредили о возможных смерчах и напомнили о том, что купаться в море нельзя.

9 июля на Сочи обрушились сильные ливни, в городе ввели штормовое предупреждение. Так, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Потоками воды оказались смыты десятки припаркованных машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.