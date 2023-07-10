Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:53, 10 июля 2023Путешествия

В Сочи продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Сочи продлили до 12 июля из-за сильных ливней с градом

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Действие штормового предупреждения в Сочи продлили до 12 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города.

По данным ведомства, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Уровень воды на реках резко поднимается и местами достигает неблагоприятных отметок. Гостей курорта и местных жителей предупредили о возможных смерчах. Пляжи Сочи закрыты.

Ранее, 9 июля, на Сочи обрушились сильные ливни, в городе ввели штормовое предупреждение. Например, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пригожиным и командирами «Вагнера» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

    Россиянин защитил девушку от пьяного хулигана и стал фигурантом уголовного дела

    Стало известно о «букете» заболеваний у женщин в ВСУ

    Названы способы решения проблемы с шумной собакой соседей

    В Сочи продлили штормовое предупреждение

    Верующие «живым щитом» отстояли два корпуса Киево-Печерской лавры

    Генсек НАТО допустил прием Украины в альянс без Плана действий по членству

    Минобороны назвало гражданство большинства наемников на Украине

    Традиционно женская вещь стала трендом у мужчин

    США предрекли «сейсмический банковский сдвиг»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости