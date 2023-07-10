В Сочи продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Сочи продлили до 12 июля из-за сильных ливней с градом

Действие штормового предупреждения в Сочи продлили до 12 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города.

По данным ведомства, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Уровень воды на реках резко поднимается и местами достигает неблагоприятных отметок. Гостей курорта и местных жителей предупредили о возможных смерчах. Пляжи Сочи закрыты.

Ранее, 9 июля, на Сочи обрушились сильные ливни, в городе ввели штормовое предупреждение. Например, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.