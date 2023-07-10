Включенную в Сочи сирену из-за ливней сняли на видео

В сети появились видеозапись сирены в Сочи, включенной из-за ливней на Кубани

В Сочи из-за ливней и угрозы подтопления включали сирену. Это сняли на видео, его публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах слышен звук сирен и капли дождя. Автор видео уточнил, что кадры были сняты в Адлере.

Сирены в Сочи, в частности, включили из-за того, что вода в реке Хорота достигла опасных отметок. В настоящее время уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям рекомендуют оставаться дома или в безопасном месте и принять все необходимые меры предосторожности.

9 июля сильный ливень обрушился на Сочи, там ввели штормовое предупреждение.— в частности, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты в одну кучу десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.

