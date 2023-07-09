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23:16, 9 июля 2023Россия

Вода в реке на юге России достигла опасных отметок

Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Шипицин / РИА

Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок. Как сообщает администрация курорта в своем Telegram-канале, вечером 9 июля сработали датчики «Опасное явление», включены сирены для оповещения людей.

В сообщении администрации уточняется, что в настоящее время уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям рекомендуют оставаться дома или в безопасном месте, и принять все необходимые меры предосторожности.

Отмечается, что на территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют выход рек из берегов, ливни, град, смерчи. Ливни уже испортили инфраструктуру в микрорайоне Хоста, там до сих пор продолжают откачивать воду из подвалов подтопленных домов.

Также сообщается, что работает оперативный штат под руководством мэра города Алексея Копайгородского, подготовлена необходимая техника.

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    Екатерина Подвигина
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