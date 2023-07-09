Жители Сочи рассказали о последствиях мощного ливня

Жительница Сочи рассказала о затопленных подъездах дома после мощного ливня

После мощного ливня в Сочи затопило подъезды в некоторых многоквартирных домах и сильно размыло дороги. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказали местные жительницы. Они описали ситуацию в городе после стихии и рассказали, как коммунальные службы справляются с устранением последствий.

«Работают городские службы, расчищают завалы грязи, смытого асфальта. Дороги в ужасном состоянии, продолжает идти дождь, но уже не такой сильный», — рассказала жительница Сочи Анна.

Другая собеседница «Ленты.ру» Ирина живет в центре Хосты на улице 50 лет СССР, дом 14. Она рассказала, что в ее доме затопило прилегающую территорию и первый этаж, где находятся коммерческие помещения. Один из подъездов завален камнями, добавила женщина.

Затопление было ввиду отсутствия ливневок. Природа здесь не при чем, у нас напрочь отсутствует ливневая канализация и совершенно нет от дома водотока, вот в чем проблема Ирина жительница Сочи

По словам Ирины, жильцы дома неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему, но меры так и не приняли. Она и ее соседи переживают, что из-за частых затоплений фундамент здания разрушается, и рано или поздно оно может рухнуть.

Ирина отметила, что после затопления на место приехали коммунальщики. Однако местная жительница считает, что проблема никуда не исчезнет.

В ночь на 9 июля в Хостинском районе Сочи выпало около 80 миллиметров осадков, сообщила городская администрация. Местные власти утверждают, что пострадавших нет, а инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. По их информации, оперативный штаб устраняет последствия сильного ливня, из подвалов домов откачивают воду. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Стихия также смыла около десятка припаркованных автомобилей. Из-за погодных условий власти закрыли все городские пляжи до 11 июля.