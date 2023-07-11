В Сочи выпал град размером с яйцо

В Лазаревском районе Сочи выпал град размером с яйцо

В Лазаревском районе Сочи прошел ливень с крупным градом. Некоторые градины оказались размером с куриное яйцо, сообщает РБК со ссылкой на очевидцев.

Осадки повредили кровлю частных домов и крыши автомобилей в микрорайоне Аше, пишет «Российская газета». В администрации города заявили, что в результате произошедшего никто не пострадал, также не были повреждены объекты инфраструктуры. На трассе Джубга — Сочи оказались повалены несколько деревьев, из-за чего движение там затруднилось.

После ливней уровень воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза поднялся до неблагоприятных отметок. В Лазаревском и Хостинском районах включили сирены оповещения населения — датчики среагировали на потенциально опасное повышение воды.

Ливни обрушились на Сочи 9 июля. Затопленными оказались десятки автомобилей, местные пляжи закрыли для посещения. В городе ввели штормовое предупреждение, позже его продлили до 12 июля.