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01:36, 13 августа 2023Россия

ДТП со сгоревшей машиной на Кутузовском проспекте в Москве попало на видео

Baza опубликовала кадры ДТП с автомобилем на Кутузовском проспекте в Москве

Авария на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которой сгорел автомобиль BMW, попала на видео. Кадры от столичного департамента транспорта публикует издание Baza в Telegram-канале.

На записи видео, как машина вылетела на тротуар, после чего врезалась в столб уличного освещения и загорелась. ЧП произошло в районе дома №27. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

О ДТП на Кутузовском проспекте в столице сообщалось ранее.

11 августа на севере Москвы загорелся автомобиль автобазы управделами президента. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Согласно предварительным данным, двигатель BMW самовоспламенился, в результате частично сгорел салон машины. 7 августа внутри Волоколамского тоннеля в Москве загорелся автомобиль.

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    Марина Совина
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