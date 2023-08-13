В Москве автомобиль на большой скорости врезался в столб и загорелся

Shot: на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль врезался в столб и загорелся

В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль на большой скорости врезался в столб и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, иномарка наехала на мачту освещения и загорелась. Очевидцы сообщили о нескольких звуках взрывов. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные.

11 августа на севере Москвы загорелся автомобиль автобазы управделами президента. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Согласно предварительным данным, двигатель BMW самовоспламенился, в результате частично сгорел салон машины.

7 августа внутри Волоколамского тоннеля в Москве загорелся автомобиль. ЧП произошло недалеко от метро Сокол. Очевидцы писали, что Daewoo Matiz выгорел до кабины. Что случилось с водителем — неизвестно.