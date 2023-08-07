Загоревшийся внутри тоннеля в Москве автомобиль попал на видео
Очевидцы сняли на видео загоревшийся в Волоколамском тоннеле в Москве автомобиль
Внутри Волоколамского тоннеля в Москве загорелся автомобиль. Произошедшее попало на видео, кадры очевидцев опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн» во «ВКонтакте».
ЧП произошло недалеко от метро Сокол. На месте работают оперативные службы города: скорая помощь, МЧС и полиция.
Очевидцы пишут, что Daewoo Matiz выгорел до кабины. Что случилось с водителем — неизвестно.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Столичный Дептранс призывает горожан выбирать пути объезда.
В феврале груженный бытовыми зажигалками автомобиль загорелся на трассе после ДТП в подмосковном Чехове. Предварительно сообщалось, что водитель врезался в ограждение.