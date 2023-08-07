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17:17, 7 августа 2023Россия

Загоревшийся внутри тоннеля в Москве автомобиль попал на видео

Очевидцы сняли на видео загоревшийся в Волоколамском тоннеле в Москве автомобиль

Кадр: страница «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» во «ВКонтакте»

Внутри Волоколамского тоннеля в Москве загорелся автомобиль. Произошедшее попало на видео, кадры очевидцев опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн» во «ВКонтакте».

ЧП произошло недалеко от метро Сокол. На месте работают оперативные службы города: скорая помощь, МЧС и полиция.

Очевидцы пишут, что Daewoo Matiz выгорел до кабины. Что случилось с водителем — неизвестно.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Столичный Дептранс призывает горожан выбирать пути объезда.

В феврале груженный бытовыми зажигалками автомобиль загорелся на трассе после ДТП в подмосковном Чехове. Предварительно сообщалось, что водитель врезался в ограждение.

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    Евгения Куликова
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