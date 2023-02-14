Груженный зажигалками автомобиль загорелся на трассе под Москвой

Груженный зажигалками автомобиль загорелся на трассе после ДТП в подмосковном Чехове

Груженный бытовыми зажигалками автомобиль загорелся на трассе после ДТП в подмосковном Чехове. Об этом заявил РИА Новости источник в экстренных службах.

По предварительной версии, водитель врезался в ограждение. После происшествия пришлось перекрывать две полосы, движение сильно затруднено в обе стороны, добавили в экстренных службах.

По информации MK.RU, после ДТП на чеховской трассе образовалась многокилометровая пробка. Информации о пострадавших не поступало.

В конце января сообщалось, что в Московской области на трассе М-11 «Нева» в районе Солнечногорска столкнулись 16 машин. Массовое ДТП произошло на 57-м километре скоростной автодороги.

В результате случившегося никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции проводили проверку.