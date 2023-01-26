16 машин столкнулись на трассе в Подмосковье

На трассе М-11 «Нева» в Московской области столкнулись 16 машин

В Московской области на трассе М-11 «Нева» в районе Солнечногорска столкнулись 16 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, массовое ДТП произошло 57-м километре скоростной автодороги. Предварительно, пострадавших нет. Причина аварии не уточняется.

По словам собеседника агентства, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение в направление Подмосковья ограничено.

Ранее в Сочи произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Как сообщили в полиции, водители BMW и Mercedes не выдержали безопасную дистанцию и скорость, после чего столкнулись с другими машинами. В результате погиб водитель Kia, еще несколько человек пострадали.