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17:35, 20 января 2023Россия

В российском городе при столкновении девяти автомобилей погиб человек

В Сочи столкнулись девять автомобилей, погиб водитель одной из машин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Сочи произошло массовое ДТП — столкнулись девять автомобилей, в результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пишет ТАСС.

В ведомстве объяснили, что столкновение произошло на спуске, где водители BMW и Mercedes не выдержали безопасную дистанцию и скорость, после чего допустили наезд на стоящие машины. В результате погиб водитель Kia и пострадало несколько человек, которых госпитализировали.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» уточнили, что ДТП произошло на трассе А-147. На данный момент в районе аварии закрыто движение, для автомобилей организован объезд.

Ранее 13 человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. По словам водителя, ему стало плохо за рулем и он потерял сознание.

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Никита Абрамов
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