В ДТП с участием автобуса в российском регионе пострадали 13 человек

В ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском Ростовской области пострадали 13 человек

13 человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию российского региона в пятницу, 20 января, пишет ТАСС.

Авария произошла утром недалеко он дома 12 по переулку Станционный. Транспортное средство ехало по маршруту «Комбинат — Машзавод». Водитель пересек встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево.

«Троих несовершеннолетних госпитализировали, троих отправили на амбулаторное лечение», — уточняется в заявлении.

Находившийся за рулем мужчина утверждает, что ему стало плохо и он потерял сознание.

Днем ранее, 19 января, в центре Пензы маршрутка столкнулась с КамАЗом. В результате ДТП пострадали восемь человек.