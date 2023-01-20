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15:04, 20 января 2023Россия

В ДТП с участием автобуса в российском регионе пострадали 13 человек

В ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском Ростовской области пострадали 13 человек
Место происшествия

Место происшествия. Фото: телеграм-канал «РИА Новости»

13 человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию российского региона в пятницу, 20 января, пишет ТАСС.

Авария произошла утром недалеко он дома 12 по переулку Станционный. Транспортное средство ехало по маршруту «Комбинат — Машзавод». Водитель пересек встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево.

Фото: телеграм-канал «РИА Новости»

«Троих несовершеннолетних госпитализировали, троих отправили на амбулаторное лечение», — уточняется в заявлении.

Находившийся за рулем мужчина утверждает, что ему стало плохо и он потерял сознание.

Днем ранее, 19 января, в центре Пензы маршрутка столкнулась с КамАЗом. В результате ДТП пострадали восемь человек.

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Евгения Куликова
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