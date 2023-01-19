Восемь человек пострадали в ДТП с участием КамАЗа в центре российского города

Восемь человек пострадали в ДТП с участием КамАЗа в центре Пензы

В центре Пензы маршрутка столкнулась с КамАЗом. В результате ДТП пострадали восемь человек. Об этом со ссылкой на управление ГИБДД по российскому региону пишет ТАСС.

По предварительным данным, авария произошла днем на улице Чехова. «В результате ДТП восемь пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью», — сообщили в инспекции.

Днем ранее, 18 января, в Волгограде три пассажира автобуса Peugeot погибли при столкновении с КамАЗом. Еще шесть человек, включая троих детей, пострадали.

Еще одно ДТП произошло 12 января на трассе в Михайловском районе Волгоградской области: автобус столкнулся с фурой. В результате пострадали девять человек, в том числе четырехлетняя девочка.