Три пассажира автобуса погибли при столкновении с КамАЗом в российском городе

В Волгограде три пассажира маршрутного такси погибли при столкновении с КамАЗом

В Волгограде три пассажира автобуса Peugeot погибли при столкновении с КамАЗом, сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.

«В результате ДТП три пассажира маршрутного такси погибли на месте, двоих несовершеннолетних пассажиров госпитализировали в медучреждение», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что на место аварии направлено руководство областной Госавтоинспекции, городского УМВД, эксперты-автотехники, а также следователи.

Позднее в администрации Волгоградской области сообщили, что количество пострадавших при аварии увеличилось до шести. Среди них трое детей, пишет ТАСС. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее на трассе в Михайловском районе Волгоградской области произошло столкновение автобуса с фурой. В результате ДТП пострадали девять человек. Среди пострадавших оказалась четырехлетняя девочка.