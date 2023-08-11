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20:01, 11 августа 2023Россия

В Москве загорелся автомобиль автобазы управделами президента

Baza: на севере Москвы загорелся автомобиль автобазы управделами президента

На севере Москвы загорелся автомобиль автобазы управделами президента. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает издание Baza в Telegram.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Согласно предварительным данным, двигатель BMW самовоспламенился, в результате частично сгорел салон машины.

По информации из открытых источников, транспортное средство закреплено за заместителем начальника Управления президента России по государственным наградам Сергеем Зубковым, однако официального подтверждения инцидента нет.

3 августа российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что необходимо прекратить закупки автомобилей иностранного производства для министерств и ведомств. По требованию главы государства, упор на иномарки должен быть «абсолютно исключен», а всех чиновников надо перевести на отечественные машины.

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    Варвара Кошечкина
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