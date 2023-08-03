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14:22, 3 августа 2023Экономика

Путин потребовал прекратить госзакупки иномарок для чиновников

Путин заявил, что госзакупки иностранных автомобилей для чиновников недопустимы

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо прекратить закупки автомобилей иностранного производства для министерств и ведомств. Его цитирует РИА Новости.

По требованию главы государства, упор на иномарки должен быть «абсолютно исключен», а всех чиновников надо перевести на отечественные автомобили. Несмотря на то что такое средство передвижения будет «поскромнее», президент не видит в этом ничего страшного.

«Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — подчеркнул Путин.

В целом от поставок из-за рубежа отказываться не стоит, заявил глава государства. При этом базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.

Ранее о готовности променять иномарку на российский автомобиль заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она похвалила одну из машин «АвтоВАЗа» и заявила, что хочет прямо сейчас пересесть за руль Lada. Такого же мнения придерживается глава Минтранса России Виталий Савельев. Чиновник сначала ездил на Mercedes, а позже пересел на Genesis.

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    Мария Грушко
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