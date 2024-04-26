Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 26 апреля 2024Россия

Путин призвал законодателей уделить особое внимание одному вопросу

Путин призвал законодателей уделить внимание вопросу межнационального согласия

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Законодателям следует уделить особое внимание одному вопросу — теме межнационального согласия и гражданского мира. Об этом во время Совета законодателей России объявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, многообразие культур народов России является конкуретным преимуществом государства.

«Каждый народ, каждый этнос дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает нам развивать дружеские отношения с большинством стран планеты», — заявил президент.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокусе». Что о нем известно?

      Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети

      Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским

      Набиуллина высказалась о фиксации курса рубля

      Замначальника регионального управления МВД задержали за пьяную езду

      Мишустин сравнил экономики Евросоюза и ЕАЭС

      Путин призвал законодателей уделить особое внимание одному вопросу

      Стало известно о новом предложении Египта Израилю по Газе

      На Украине заявили о возвращении 140 тел бойцов ВСУ

      В России рассказали о защите Крыма от ракет ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше