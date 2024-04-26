Путин призвал законодателей уделить особое внимание одному вопросу
Путин призвал законодателей уделить внимание вопросу межнационального согласия
Законодателям следует уделить особое внимание одному вопросу — теме межнационального согласия и гражданского мира. Об этом во время Совета законодателей России объявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.
По словам российского лидера, многообразие культур народов России является конкуретным преимуществом государства.
«Каждый народ, каждый этнос дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает нам развивать дружеские отношения с большинством стран планеты», — заявил президент.