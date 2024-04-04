Путин заявил о невозможности атак исламских фундаменталистов на Россию

Президент Путин: Россия не может стать объектом атак исламских фундаменталистов

Россия не может стать объектом атак исламских фундаменталистов, так как является примером межконфессионального единства. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам российского лидера, подобное единство не имеет аналогов. «У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример (...) межрелигиозного единства, межэтнического», — сообщил глава государства.

С подобными заявлениями Путин выступал в конце марта. Тогда он призвал не забывать о многонациональной природе российского государства и бережно относиться к этому. Он подчеркнул, что необходимо беречь единство народа.

Также Путин отмечал, что испытывает тревогу, когда слышит лозунг «Россия — для русских» (одна из вариаций написания этой фразы включена в перечень экстремистских материалов Минюста под номером 866).