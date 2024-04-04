Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 4 апреля 2024Россия

Путин заявил о невозможности атак исламских фундаменталистов на Россию

Президент Путин: Россия не может стать объектом атак исламских фундаменталистов

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Россия не может стать объектом атак исламских фундаменталистов, так как является примером межконфессионального единства. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам российского лидера, подобное единство не имеет аналогов. «У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример (...) межрелигиозного единства, межэтнического», — сообщил глава государства.

С подобными заявлениями Путин выступал в конце марта. Тогда он призвал не забывать о многонациональной природе российского государства и бережно относиться к этому. Он подчеркнул, что необходимо беречь единство народа.

Также Путин отмечал, что испытывает тревогу, когда слышит лозунг «Россия — для русских» (одна из вариаций написания этой фразы включена в перечень экстремистских материалов Минюста под номером 866).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

      Один российский парк признали самым лучшим в стране

      Украинская туристка запугала ножами водителя такси из-за цены поездки

      21-летняя украинская модель разбилась на Ferrari в Италии

      ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области

      Первого пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

      Стали известны детали плана помощи НАТО Киеву на сумму 100 миллиардов долларов

      В России высказались об угрозе отправки войск Франции и Британии на Украину

      Россия резко сократила вывоз бензина по железной дороге

      Дан прогноз цен на загородные дома в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше