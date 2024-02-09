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15:20, 9 февраля 2024Культура

16-летний сын Киллиана Мерфи дебютирует в полнометражном кино

16-летний сын Киллиана Мерфи Аран дебютирует в полнометражном кино

Фото: Mike Blake / Reuters

16-летний сын ирландского актера и звезды сериала «Острые козырьки» Киллиана Мерфи по имени Аран снимется в кино. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что родственник артиста присоединится к касту фильма «Клара и Солнце» режиссера Тайки Вайтити. В основе сюжета картины — история семейной пары. Мужчина и женщина воспитывают дочь по имени Джози, которая страдает от неизлечимой болезни. Чтобы помочь девочке справиться с тяжелым недугом, ее родители приобретают ей робота по имени Клара.

Роль Джози исполнит актриса Миа Тария, роль Клары — Дженна Ортега. Аран Мерфи сыграет в проекте соседа и друга главной героини. Для сына актера картина станет дебютом в большом кино.

Ранее британская актриса Флоренс Пью рассказала, что на съемках фильма «Оппенгеймер» камера сломалась прямо во время сцены секса с Киллианом Мерфи.

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      Анастасия Астахова
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