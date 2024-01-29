На съемках «Оппенгеймера» камера сломалась во время сцены секса с Пью и Мерфи
Британская актриса Флоренс Пью рассказала, что на съемках фильма «Оппенгеймер» сломалась камера прямо во время сцены секса. Ее слова цитирует The Hollywood Reporter.
Пью подчеркнула, что в момент поломки аппаратуры Пью и исполнитель главной роли Киллиан Мерфи были голыми.
«В середине нашей сексуальной сцены сломалась камера. Никто этого не знает, но это было так. Наша камера сломалась, когда мы оба были обнажены, и это было не идеальное время», — рассказала актриса.
Она добавила, что на площадке не было других запасных камер, а также призналась, что начала интересоваться у съемочной команды, что же не так с аппаратурой.
Ранее американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 96-ю премию «Оскар». Большее количество номинаций получила картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — проект претендует на 13 наград.