На съемках «Оппенгеймера» камера сломалась во время сцены секса с Пью и Мерфи

На съемках «Оппенгеймера» камера сломалась во время съемок постельной сцены

Британская актриса Флоренс Пью рассказала, что на съемках фильма «Оппенгеймер» сломалась камера прямо во время сцены секса. Ее слова цитирует The Hollywood Reporter.

Пью подчеркнула, что в момент поломки аппаратуры Пью и исполнитель главной роли Киллиан Мерфи были голыми.

«В середине нашей сексуальной сцены сломалась камера. Никто этого не знает, но это было так. Наша камера сломалась, когда мы оба были обнажены, и это было не идеальное время», — рассказала актриса.

Она добавила, что на площадке не было других запасных камер, а также призналась, что начала интересоваться у съемочной команды, что же не так с аппаратурой.

Ранее американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 96-ю премию «Оскар». Большее количество номинаций получила картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — проект претендует на 13 наград.