Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:42, 29 января 2024Культура

На съемках «Оппенгеймера» камера сломалась во время сцены секса с Пью и Мерфи

На съемках «Оппенгеймера» камера сломалась во время съемок постельной сцены

Кадр: фильм «Оппенгеймер»

Британская актриса Флоренс Пью рассказала, что на съемках фильма «Оппенгеймер» сломалась камера прямо во время сцены секса. Ее слова цитирует The Hollywood Reporter.

Пью подчеркнула, что в момент поломки аппаратуры Пью и исполнитель главной роли Киллиан Мерфи были голыми.

«В середине нашей сексуальной сцены сломалась камера. Никто этого не знает, но это было так. Наша камера сломалась, когда мы оба были обнажены, и это было не идеальное время», — рассказала актриса.

Она добавила, что на площадке не было других запасных камер, а также призналась, что начала интересоваться у съемочной команды, что же не так с аппаратурой.

Ранее американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 96-ю премию «Оскар». Большее количество номинаций получила картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — проект претендует на 13 наград.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод по переработке нефти в Ярославле. Украинский дрон впервые долетел в этот регион

      107-летняя мать 15 детей раскрыла секреты долгой счастливой жизни

      В США рассказали об угрозах второго срока главы Еврокомиссии

      42-летней москвичке удалили здоровые органы из-за несуществующего рака

      На съемках «Оппенгеймера» камера сломалась во время сцены секса с Пью и Мерфи

      Получены предварительные данные расшифровки черных ящиков сбитого ВСУ Ил-76

      Стали известны подробности о финской квартире Федосеевой-Шукшиной

      Врач назвал способы увеличить продолжительность жизни за пять минут в день

      На стене российской школы разместили цитату осудившего СВО артиста

      В России хозяйку питбуля избили после нападения собаки на пенсионерку и ее дочь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше