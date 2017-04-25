«МегаФон» подвел итоги первой пятилетки работы LTE в России. В компания, первой запустившей в коммерческую эксплуатацию сеть четвертого поколения в апреля 2012 года, отмечают, что благодаря внедрению 4G абоненты стали в четыре раза больше использовать трафика, при этом затраты на мобильный интернет для них снизились в три раза. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Лента.ру».

«Мы сделали ставку на скоростной интернет и не прогадали: «МегаФон» сегодня — интернет-лидер России, предлагающий продукт высочайшего качества», — говорит коммерческий директор компании Влад Вольфсон. «Впереди внедрение нового поколения связи, а значит новые возможности для клиентов, для наших партнеров и для страны в целом», — отметил он.

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Сегодня «МегаФон» является лидером по количеству базовых станций LTE, введенных в эксплуатацию. По данным Роскомнадзора, их насчитывается более 43 тысяч, что на 30 процентов больше, чем у ближайшего конкурента.

Внедрение 4G увеличило скорости мобильного интернета, что привело к увеличению пакетов и, как следствие, к значительному снижению стоимости каждого мегабайта. Так, в 2012 году в среднем мегабайт стоил около 15 копеек, в настоящее время — 5 копеек.

При этом, отмечают в «МегаФоне», каждый абонент ежемесячно стал использовать в четыре раза больше трафика: в конце 2012 года этот показатель составлял 1091 мегабайт, а в декабре 2016 — уже 4286 мегабайт. За это время доля 4G-трафика выросла с 5 до 43 процентов. Более чем в 20 раз выросли максимально достижимые скорости интернет-доступа.

Как говорится в сообщении компании, около 65 процентов жителей России сегодня проживает в зоне действия LTE-сети «МегаФона», тогда как пять лет назад их было всего 25 процентов.