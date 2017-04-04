Россияне стали чаще выезжать за рубеж

В первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выезд туристов из России впервые с 2014 года вырос на 6,1 процента. В свою очередь, количество предпочитающих поездки по России впервые за два года стало чуть меньше (на 0,7 процента), чем годом назад. При этом клиенты «МегаФона» в первом квартале стали чаще выезжать за рубеж. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным мобильного оператора, в первом квартале текущего года наиболее популярным направлением у россиян является Италия (прирост выехавших — 30,4 процента). На втором месте Таджикистан — плюс 28,8 процента. Замывает тройку лидеров Финляндия — прирост выехавших составил 24,4 процента.

В сообщении отмечается, что в целом, совокупное количество поездок (зарубежные поездки и поездки по России) выросло на 0,8 процента, то есть население стало чуть более мобильным. В частности, голосовой трафик в зарубежных поездках вырос пропорционально росту выезда абонентов (на 5,8 процента), а объемы СМС-сообщений — снизились на треть. Однако, интернет-трафик вырос почти в 10 раз. Что, по мнению оператора, связано, как с ростом проникновения смартфонов, так и с серьезным снижением цены интернет-роуминга.

В «МегаФоне» также сообщают, что среди путешествующих по стране выросли все показатели. Так голосовой трафик вырос более чем на 50 процентов, СМС — на 32 процента, а интернет-трафик — на рекордные 128 процентов. Это связано, прежде всего, с тем, что порядка 80 процентов пользователей в поездках подключают тарифные опции, оптимизирующие расходы или используют пакетные тарифы, где цена услуг в поездках не меняется.