Выручка «Мегафона» в 2016 году составила 316 миллиардов рублей

«Мегафон» в четверг, 16 марта, обнародовал финансовые результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2016 года. В информационном сообщении компании, которым располагает редакция «Ленты.ру», отмечено, что оператор выполнил план развития сети, завершив год с ростом консолидированной выручки.

«Финансовые результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2016 года в полной мере отражают ситуацию на рынке: наша консолидированная выручка на 0,8 процента превысила уровень прошлого года и составила более 316 миллиарда рублей», — отметил гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

По его словам, рост выручки от передачи данных замедлился, а рентабельность по скорректированному показателю OIBDA снизилась до 38,3 процента. При этом положительную динамику показала выручка от продажи оборудования и от услуг фиксированной связи. Так, выручка от мобильной передачи данных составила 84,4 миллиарда рублей, увеличившись к 2015 году на 5,7 процента.

Ключевым событием прошлого года Солдатенков назвал приобретение контрольного пакета голосующих акций Mail.Ru Group. «Эта сделка позволит нам трансформировать бизнес и осуществить переход от мобильного оператора к компании интегрированных цифровых коммуникаций», — подчеркнул гендиректор.

