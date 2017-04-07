«МегаФон» победил в двух номинациях конкурса «Лучший поставщик 2016 года»

Федеральный оператор мобильной связи «МегаФон» был назван победителем в двух номинациях конкурса»: «Лучший поставщик товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» и «Лучший поставщик услуг телекоммуникации, связи» 2016 года. Об этом говорится в сообщении компании.

На выставке «Госзаказ» «МегаФон» представил несколько высокотехнологичных решений на основе, которые, как ожидается, будут востребованы госкомпаниями и органами государственной власти. Такие услуги помогают бизнесу и государственным предприятиям экономить ресурсы, инвестировать в перспективные направления, успешно расти и развиваться.

Среди них, в частности, комплексное решение для учета воды, электричества, газа и тепла на основе NB-IoT для ЖКХ. Оно разработано совместно с компаниями Huawei и «Большая Тройка», отечественным производителем приборов учета и поставщиков решений для ЖКХ. Решение расширяет возможности для оптимизации процесса сбора и передачи показаний, что приведет к сокращению расходов на коммунальные платежи.

Еще одно решение — «Электронная подпись». Это удобный и безопасный инструмент для удаленной авторизации, идентификации и подтверждения операций. Может использоваться государственными органами для осуществления электронного документооборота с коммерческими организациями.

«Для нас большая честь принять эти награды. Это объективная независимая оценка нашей работы. Благодаря мощной инфраструктуре, опыту и гибкому подходу к реализации проектов национального и международного масштаба «МегаФон» стал сильным конкурентом на рынке услуг для государственных заказчиков», – комментирует Сергей Буланча, директор по работе с государственными клиентами «МегаФона».

Среди преимуществ комплексного решения для агропромышленного комплекса «Ветеринария» — интеграция с ГИС-Меркурий (система электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания их транзакций и пути их перемещения по территории Таможенного Союза), прозрачность учета животных, прихода/расхода лекарственных препаратов, автоматизация рабочих мобильных мест ветеринаров.

Для улучшения взаимодействия учителей, школьников и их родителей было разработано решение «Электронный класс». Оно предоставляет широкие возможности доступа к учебным ресурсам, в том числе в школах, которые не подключены к сети Интернет. Продукт предлагает также платформу для дистанционного обучения, что особенно актуально для детей с ограниченными возможностями и малоразвитых регионов.

Для создания участков доверенных сетей на государственных объектах и в зонах ликвидации ЧС было создано решение «Информационный периметр», позволяющее автоматически блокировать связь на неавторизованных устройствах, которые находятся на защищенной территории.

Компания накопила опыт в реализации масштабных проектов по организации связи для международных мероприятий государственного значения, говорится в сообщении оператора. Среди таких проектов, в частности, Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани, Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, Петербургский международный экономический форум Россия-АСЕАН в 2016 году.

Также компания стала поставщиком инфраструктуры для объектов Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году.

Создавая свои решения, «МегаФон» использует возможности самых современных технологий, анализа больших данных, геолокационные сервисы, интернет вещей и M2M. По состоянию на декабрь 2016 года количество M2M sim-карт в сегменте B2G составило 1,5 миллиона.