«МегаФон» восстановил связь после очередного сбоя, произошедшего днем 13 июня. Об этом говорится на странице оператора в Facebook.

«Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — передает компания.

Ранее во вторник «МегаФон» сообщил о том, что успешность дозвона в Москве и ряде других городов снизилась на 20-30 процентов. В компании утверждали, что мобильный интернет при этом продолжал работать. Клиенты мобильного оператора Yota (инфраструктура «МегаФона») также испытывали проблемы со связью в нескольких регионах, в том числе в столице.

Ранее массовый сбой в сети «МегаФон» произошел 19 мая. Трудности со связью испытывали пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других городах. После ЧП генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков пообещал, что пострадавшим от сбоя абонентам будет предоставлена компенсация.

«МегаФон» — один из крупнейших российских операторов сотовой связи. В конце 2016 года число абонентов превысило 77 миллионов.