Эксперт прокомментировал компенсацию абонентам «МегаФона» за сбой в сети

Глава аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал предложенные абонентам «МегаФона» варианты компенсации за масштабный сбой в сети.

По его словам, это первый серьезный сбой в сетях «МегаФона» за многолетнюю историю компании, и если он не повторится, то оператор не увидит оттока абонентов. «Что касается компенсации, то пользователям предложили неплохие варианты. Два гигабайта трафика — это почти половина месячной нормы. Смущает лишь ограничение по времени — все данные нужно использовать до конца июня. Тем не менее, предложенные опции хорошие, хотя есть куда стремиться», — подытожил эксперт.

Ранее во вторник, 23 мая, Генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами сети за происшедший 19 мая сбой и пообещал компенсации за доставленные неудобства. «Сегодня сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме. Мы делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы подобная ситуация больше не повторилась никогда», — отметил он..