Генеральный директор «МегаФона» извинился перед абонентами за сбой

Генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами сети за происшедший 19 мая сбой и пообещал компенсации за доставленные неудобства. Об этом говорится в обращении топ-менеджера, поступившем в редакцию «Ленты.ру». компании Я – генеральный директор компании «МегаФон».

По его словам, проблема затронула абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья. В некоторых регионах были сложности и с мобильным интернетом. Причиной аварии, по словам Солдатенкова, стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети. Топ-менеджер также отметил, что такая масштабная проблема произошла впервые. «Сегодня сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме. Мы делаем и будем делать всё от нас зависящее, чтобы подобная ситуация больше не повторилась никогда», — пообещал Солдатенков.

Видео: МегаФон / ВКонтакте

Гендиректор «МегаФона» также рассказал о том, что компания предлагает компенсации всем пострадавшим. Каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, предложено выбрать один из трех вариантов: один гигабайт траффика и пятьдесят минут голосовой связи, два гигабайта траффика или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ». «О деталях мы оповестим вас по смс в течение недели», — сказал Солдатенков.

«Сейчас главная задача для нашей компании и для меня лично — это обеспечить для вас самую надежную связь самого лучшего качества», — подчеркнул топ-менеджер.

Массовый сбой в сети «Мегафон» произошел 19 мая. Неполадки также затронули и Yota, работающую на инфраструктуре оператора. Работа сети была восстановлена в течение того же дня.