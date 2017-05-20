Yota выплатит 20 миллионов рублей пострадавшим от сбоя

Мобильный оператор Yota (работает на сетях «Мегафона») выделит до 20 миллионов рублей для абонентов, которые пострадали от пятничного сбоя . Об этом говорится в сообщении компании, которое в субботу, 20 мая, приводит «Интерфакс».

«Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 миллионов рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом», — отметил генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Уточняется, что в качестве компенсации Yota предоставит скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам мобильного оператора нужно обратиться в службу поддержки, отмечают в компании.

20 мая «Мегафон» также объявил, что пострадавшим будет предоставлена компенсация. «О деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели», — говорится в посте во «ВКонтакте».

По словам гендиректора «Мегафона», технический сбой был устранен. «Минувшей ночью и утром мы провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения», — отметил он.

Трудности со связью 19 мая испытывали пользователи «Мегафона» и Yota в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других городах.