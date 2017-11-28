«МегаФон» предложил абонентам не платить за трафик в музыкальных сервисах

«МегаФон» объединил популярные музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка», Zvooq и BOOM на одной витрине — «МегаФон.Музыка». Об этом сообщается в пресс-релизе оператора, поступившем в «Ленту.ру».

Теперь можно сравнить и выбрать приложения, чтобы слушать популярные треки, не платя за трафик.

Через «МегаФон.Музыку» можно оформить подписку на сервисы. При этом для абонентов оператора будет действовать безлимитный трафик на всех тарифах при прослушивании треков. При первом подключении МегаФон предоставляет месяц подписки бесплатно. Для абонентов тарифа «Включайся! Слушай» на подписку будут действовать специальные сниженные тарифы.

«Подписка в сервисах Яндекс.Музыка, Zvooq и BOOM открывают различные возможности: слушать неограниченное количество треков без рекламы, получать рекомендации, а также загружать песни в смартфоны», — отмечается в пресс-релизе.

Весной 2017 года «МегаФон» проанализировал при помощи big data предпочтения двух миллионов пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки «Включайся!». При исследовании аналитики зафиксировали любопытный факт: любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей.

Поэтому в тарифной линейке «МегаФон» предусмотрел продукт и для одних — тариф «Включайся! Слушай», и для других — тариф «Включайся! Общайся».