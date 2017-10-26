В «МегаФоне» рассказали о причинах стагнации телеком-рынка

Телекоммуникационная отрасль, которая долгое время оставалась одним из локомотивов российской экономики, испытывает серьезные трудности в связи с ужесточением конкуренции. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.

Топ-менеджер подчеркнул, что проникновение мобильной связи по сим-картам превышает 170 процентов. «В результате операторы конкурируют не за привлечение новых абонентов, а за переток уже существующих. Это приводит к неминуемому ужесточению ценовой и технологической конкуренции: тарифы мобильных операторов снижаются, а капзатраты сохраняются», — пояснил он.

При этом Стрешинский высказал предельно осторожные оценки в отношении будущего стоимости акций «МегаФона». «В таких условиях, а также с учетом высокой волатильности на валютном и фондовом рынках предсказать будущую стоимость акций не представляется возможным. Но вполне очевидно, что вероятность двукратного роста капитализации компании исчезающе мала», — заявил он.

Председатель совета директоров оператора также подчеркнул, что компании придется мобилизовать значительные финансовые ресурсы для реализации «закона Яровой» и для разворачивания в ближайшие два-три года сетей 5G. Стрешинский добавил, что все участники рынка «надеются на разумный компромисс» с регулятором в части требования «закона Яровой».

Отвечая на вопрос издания о дивидендах, Стрешинский подчеркнул, что для сохранения конкурентоспособности «МегаФона» на данном этапе необходимо реинвестировать в развитие компании. Он напомнил, что с 2013 года оператор выплачивал дивиденды, превышавшие ожидания рынка, параллельно купив активы более чем на три миллиарда долларов, а также вкладывал в развитие сети. «В результате долговая нагрузка существенно возросла, пришло время реинвестировать в развитие компании для сохранения ее конкурентоспособности и финансовой устойчивости», — сказал он. В связи с этим, по словам Стрешинского, излишняя стерилизация денежного потока, в частности выплата дивидендов, противоречит стратегическим целям компании.

Говоря о необходимости восстановления инвестиционной привлекательности отрасли, Стрешинский обратил внимание на такой инструмент, как консолидация, указав на то, что контролирующий акционер «МегаФона» — USM Group — открыт для диалога со всеми участниками рынка.

