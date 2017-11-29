«МегаФон» провел платеж с помощью технологии блокчейна

«МегаФон» впервые совершил платеж с использованием технологии блокчейн. Об этом говорится в пресс-релизе оператора, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Получателем денежных средств стала дочерняя компания «МегаЛабс», а банками-партнерами выступили Сбербанк и Альфа-банк.

«Платежная операция осуществлена между «МегаФоном» и «МегаЛабсом» на сумму 1 миллион рублей в рамках существующего договора возобновляемого займа. Электронный оборот информации о платеже проводился по децентрализованной компьютерной сети, состоящей из узлов, взаимодействующих по протоколу технологии Hyperledger Fabric с применением платформы IBM Blockchain», — отмечается в сообщении. Необходимые для тразакции узлы сети находились на ИТ-инфраструктуре банков.

«Мы продолжаем внедрять новые технологии в традиционные процессы, потому что видим в этом потенциал для повышения эффективности бизнеса», — отметил финансовый директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.

В рамках перевода каждый участник операции в веб-сервисном приложении мог отслеживать статус проведения платежа в режиме онлайн, а также имел доступ ко всей истории платежной операции на блокчейн. При этом вход в систему осуществлялся через обычный интернет-канал.