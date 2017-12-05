«МегаФон» и НЦИ предоставили услуги для жеребьевки чемпионата мира по футболу

«МегаФон» и Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в госкорпорацию «Ростех», предоставили услуги для финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие прошло 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении говорится, что «МегаФон» значительно улучшил качество радиопокрытия на объектах мероприятия мирового масштаба. Для этого было дополнительно установлено и модернизировано 15 базовых станций, проложено порядка 20 километров новых ВОЛС, задействовано более 100 единиц специального оборудования. Благодаря этому, покрытие и емкость сети были увеличены на 30 процентов, а средняя скорость интернет-доступа превысила 45 мегабит в секунду.

Основным объектом финальной жеребьевки стал Государственный Кремлевский дворец. Здесь специалисты компании провели модернизацию узлов связи, установили дополнительные базовые станции. Такое решение позволило оперативно развернуть покрытие на заданной территории. Также была организована выделенная корпоративная сеть и доступ в интернет, объекты жеребьевки были обеспечены цифровой телефонией и аналоговой телефонной связью. За несколько часов гости и участники церемонии использовали 100 гигабайт мобильного трафика.

Одна из ключевых технологий — ISDN-телефония, которая обеспечивает качественную трансляцию без задержек. Географический охват в 15 стран позволил зрителям из разных уголков мира следить за судьбой своих сборных.

«В целом над проектом работали порядка 100 профессионалов. Финальная жеребьевка стала для нас еще одним этапом на пути к чемпионату мира по футболу 2018 года, который мы успешно преодолели», — отметил Сергей Буланча, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам.

«Компания "МегаФон" зарекомендовала себя надежным партнером, полностью обеспечивающим потребности организаторов в инфраструктуре для оказания услуг мобильной и фиксированной связи. Наши команды совместно обеспечили бесперебойное предоставление инфокоммуникационных сервисов для проведения жеребьевки финальной части чемпионата мира — ключевого события года, к которому были прикованы взгляды болельщиков всего мира», — отметил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций «МегаФон» полностью выполнил условия контракта с НЦИ и построил географически распределенную и зарезервированную инфраструктуру. Компания задействовала 11 тысяч километров ВОЛС, установила более 1,5 тысячи антенн на стадионах, организовала радиопокрытие на более чем 80 объектах. В общей сложности в сети «МегаФона» фанаты проговорили более 1,2 миллиона минут, а общий интернет-трафик достиг примерно 20 террабайт.

Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций-2017. Реализует проект дочерняя компания госкорпорации — Национальный центр информатизации. «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи.