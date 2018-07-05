Назван лучший мобильный оператор Москвы

МТС признан мобильным оператором с лучшим качеством связи. Об этом свидетельствуют данные опроса московских абонентов, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Авторы опроса просили абонентов поставить оценку качеству связи их оператора от одного до пяти. Потом на основе этих оценок был вычислен индекс для каждой компании — из положительных оценок вычитались отрицательные.

Наивысший балл в итоге получил МТС — его индекс равен 71. На втором месте Tele 2 и «Мегафон» с 70 баллами. При этом у Tele 2 наибольшее количество высших оценок — 32 процента. Авторы опроса называют такой результат сюрпризом, ведь компания вышла на московский рынок только в 2015 году.

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Самый низкий индекс у «Билайна» — 62. Зато у оператора больше всего «четверок» — 53 процента.

«Безусловным общим положительным результатом можно считать то, что в целом абоненты ведущих мобильных операторов Москвы полностью удовлетворены качеством услуг. Количество клиентов, оценивающих этот показатель на 4 и 5 баллов, более чем в 11 раз выше, чем тех, кто поставил оценки в 1 и 2 балла. Если суммировать выставленные оценки, то получается, плохо и очень плохо оценивают качество связи только 7 процентов потребителей, хорошо и отлично — 79 процентов», — подвели итог авторы опроса.

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