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Щедрый белорус раздал интернет всему автобусу и задолжал полмиллиона рублей

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Житель белорусского города Дзержинск Валерий Маценович рассказал, как его сын во время поездки в Болгарию решил поделиться мобильным интернетом во всем автобусом, после чего на счету оказалась внушительная задолженность. Об этом сообщает TUT.BY.

11-летний мальчик отправился в оздоровительный лагерь и в дороге пользовался сетью в роуминге. Он также открыл точку доступа в сеть для остальных детей в автобусе. Всего к ней подключились 15 человек, и на протяжении поездки смотрели фильмы и играли в онлайн-игры.

В результате отцу мальчика пришел счет на сумму 14,5 тысячи белорусских рублей (458,7 тысячи российских рублей).

«Семья небогатая, ребенка отправили на отдых на последние деньги. Для них это неподъемная сумма. Человек 10−15 человек сидели в интернете. Ребятам по 6−10 лет, они по незнанию», — рассказал тренер, сопровождающий детей в Болгарию.

Маценович объяснил, что они вдвоем с женой зарабатывают около 500 долларов в месяц, и 7,5 тысячи долларов долга для них — катастрофически огромная сумма. Представители МТС, чьими услугами пользовался белорус, разбираются в ситуации.

Мужчина также уточнил, что его сын очень расстроился из-за сложившейся ситуации.

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