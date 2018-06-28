Пьяный китаец случайно заплатил за такси в сто раз больше

В Китае выпивший пассажир такси случайно заплатил водителю в сто раз больше положенного. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Хэфэй провинции Анхой на востоке страны. Пассажир использовал мобильное приложение, чтобы оплатить поездку, но ошибся при введении суммы. Вместо 14,90 юаней (около 143 рублей) он отправил водителю 1499 юаней (14 353 рублей). Шофер обнаружил ошибку только спустя час, когда проверял, сколько денег за смену смог заработать.

Таксист охарактеризовал пассажира как «немного выпившего» и отметил, что подобрал его около девяти часов вечера. Он заявил в таксопарк о происшествии, когда не смог разыскать мужчину самостоятельно. Спустя два дня компания обратилась к помощи местных властей, но и они пока не могут обнаружить пассажира.

В марте сообщалось о выпившем американце, случайно взявшем такси в другой штат и потратившем на поездку 1636 долларов (103,6 тысячи рублей). Мужчина забыл, что гостит у друзей и по привычке назвал водителю, приехавшему забрать его с вечеринки, домашний адрес.

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