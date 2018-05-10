Китаец случайно поел пирожков на десятки тысяч юаней

Китаец решил отведать паровых пирожков и по ошибке заплатил за них несколько тысяч юаней. Об этом сообщил новостной портал CGTN.

Инцидент произошел в городе Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань. Клиент закусочной, вероятно, перепутал цену булочек баоцзы со своим паролем от электронного кошелька и заплатил 147,3 тысячи юаней (около 1,4 миллиона рублей). Ошибка оставалась незамеченной около месяца, пока владелец кафе Хэ Лючжу (He Liuzhu) не провел месячный учет доходов. По его словам, жалоб от клиента ему не поступало.

Лючжу обратился к журналистам с просьбой найти незадачливого посетителя, так как 140 тысяч юаней являются достаточно крупной суммой даже для представителей высшего класса, а средний месячный доход его кафе составляет всего 10 тысяч юаней (около 98 тысяч рублей). Он утверждает, что ему не дает покоя совесть.

По данным издания, подобные ошибки происходят довольно часто, поскольку большинство китайцев пользуются в основном мобильными платежами.

Паровые пирожки баоцзы широко распространены в китайской кухне. Их готовят из дрожжевого теста, а в качестве начинки чаще всего используют свиной фарш с капустой.

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