«МегаФон» применил для трансляции футбольного матча технологию 5G

«МегаФон» впервые в России провел прямую трансляцию футбольного матча в формате VR с использованием технологии 5G. Практическое применение сетей пятого поколения реализовано в новых диапазонах частот, выделенных только «МегаФону» Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе сотового оператора.

В компании отмечают, что демонстрация стала первой в реализации ряда совместных инициатив и последующего развертывания сети 5G в Москве в коммерческую эксплуатацию к 2022 году, о чем в рамках ПМЭФ было подписано соответствующее соглашение между «МегаФоном» и ГКРЧ.

Для демонстрации возможностей сети 5G был выбран футбольный товарищеский матч Россия — Турция, прошедший на стадионе ВЭБ Арена в Москве.

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«Для трансляции использованы 5 специальных камер с возможностью съемки в формате 180 градусов. Это позволило создать полноценное виртуальное присутствие на футбольном матче с максимальным погружением. B данном кейсе мы смогли показать практическое применение 5G в новых диапазонах частот, выделенных ГКРЧ «МегаФону» для тестовых запусков сетей пятого поколения сотовой связи», — прокомментировал событие генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков. «Шесть лет назад в апреле 2012 года «МегаФон» первый в стране запустил 4G LTE. Сегодня в 2018 году мы уже показываем новую реальность, которая пройдёт под знаком 5G. Минимальные задержки сигнала, высокая пропускная способность, энергоэффективность, облачные сети доступа и гибкий интерфейс технологии пятого поколения сформируют ближайшее будущее человечества», — подчеркнул он.

В компании также отметили, что в ближайшее время в рамках соглашения с правительством Москвы «МегаФон» продемонстрирует возможности единой оперативной радиосвязи для городских служб, что позволит быстро и комплексно решать проблемы москвичей благодаря 5G. С помощью единой системы все службы города смогут осуществлять индивидуальные и групповые аудиовызовы, видеть себя на карте, управлять группой с диспетчерской консоли. Также, будут продемонстрированы возможности 5G для развлечений в новом формате — виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR). Совместно с внешним партнером будет представлен кейс видеонаблюдения на основе технологии 5G и Интернета вещей в интересах безопасности дорожного движения в городе.

«Наш положительный опыт, впоследствии тиражируется на всю страну», — отметил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев.

В офисе «МегаФона» развернута пилотная зона 5G, обеспечивающая поставку видео и аудиоконтента трансляции в комплекты виртуальной реальности.