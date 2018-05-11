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В Москве стартовал международный турнир по футболу среди детей-сирот

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В пятницу, 11 мая, на стадионе «Сапсан-Арена» (МСА «Локомотив») прошла торжественная церемония открытия международного турнира по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», который пройдет в Москве с 11 по 16 мая 2018 года.

Международные соревнования организованы компанией «МегаФон» при поддержке благотворительных организаций Save the Children и Street Child United. Кроме того, в России соорганизаторами проекта выступают Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз, Министерство образования и науки РФ, Министерство иностранных дел РФ и Российский университет дружбы народов.

Участниками турнира станут 24 команды девушек и юношей из 21 страны мира. В частности, за звание чемпионов будут бороться команды из России, Англии, Белоруссии, Бразилии, Бурунди, Боливии, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Кения, Либерии, Маврикия, Мексика, Непала, Пакистана, США, Таджикистана, Танзании, Узбекистана и Филиппин. Честь России будут защищать две команды — сборная девушек из города Зубцов Тверской области, выигравшая федеральный отборочный турнир в декабре прошлого года, и чемпионы всероссийского этапа 2017 года — команда «Галактика» из Смоленской области.

«Принимать этот международный праздник дружбы и спорта для нашей страны, как и для организаторов, — большая честь, — отметил в своем приветственном слове генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков. — Для «МегаФона» «Будущее зависит от тебя» — не только один из социальных проектов, без преувеличения могу сказать, это часть нашей жизни. В этом году «МегаФону» исполняется 25 лет, 13 из них мы вдохновляем мальчишек и девчонок открыть себя в футболе. За это время соревнования регионального масштаба превратились в мировое событие».

Он также напомнил, что через месяц в России стартует финальный этап Чемпионата мира по футболу, и выразил уверенность в том, что открывшийся детский турнир станет хорошим началом большого футбольного праздника.
Генеральный директор Street Child United Джон Ро назвал турнир «праздником единства и дружбы», который дает возможность «детям с улиц» заявить о себе, услышать их голоса. Он также отметил, что впервые в истории этого чемпионата в нем участвует одинаковое количество женских и мужских команд, и это победа и повод для гордости, поскольку ранее женщины не были представлены в этом виде спорта. Он также отметил, что этот турнир является посланием участвующим в нем девочкам и мальчикам о том, что они не одни.

11 мая, в день торжественного открытия турнира, состоялась также жеребьевка команд и первый товарищеский матч — между хозяевами соревнований — командой девушек из России и победителем турнира 2014 года — сборной командой из Бразилии. Промежуточные групповые игры состоятся 12, 13 и 14 мая, полуфинальные и финальные игры – утром 16 мая. Церемония закрытия соревнований, вручение Кубков Чемпионов лучшей мужской и женской команде и специальных призов от партнеров и соорганизаторов пройдет 16 мая.

В Москве юных участников турнира также ожидает увлекательная культурная программа: экскурсия по Кремлю и Красной площади, прием в их честь в резиденции посла Великобритании в России, прогулка по Москва-реке на яхтах и многие другие интересные мероприятия, которые, несомненно, надолго останутся в памяти всех участников.

Международный турнир по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя» станет не только спортивным и культурным праздником для всех участников, но и глобальной площадкой для обсуждения актуальных проблем, с которыми сталкиваются ребята по всему миру, и поиска возможных путей их решения. Для этого в рамках турнира будет организован Конгресс для молодежи с участием национальных делегаций, где 216 юношей и девушек из 24 команд на 16 разных языках поделятся своим личным опытом и размышлениями о том, как они могут изменить свою судьбу. Итоги работы Конгресса будут подведены 17 мая во время Генеральной Ассамблеи.

Как отметили организаторы, цель международного турнира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя» — дать детям, оставшимся без попечения родителей, шанс на успех и возможность самим создавать свое будущее через реализацию и признание в одном из самых популярных видов спорта в мире — футболе. На сегодняшний день это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству.

За 13 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Белоруссии. С 2005 года более 39 тысяч детей сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, 483 из них уже обрели новую семью.

Распоряжением правительства РФ за подписью Дмитрия Медведева в 2018 году соревнования включены в список рекомендованных массовых мероприятий, нацеленных на развитие массового любительского футбола и привлечение россиян к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

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