Typhoon Digital Development купил ведущего российского поставщика биллинга

Компания «ТД Медиа», находящаяся под управлением венчурного фонда Typhoon Digital Development, приобрела 100 процентов акций одного из лидирующих поставщиков биллинга в стране — НПФ «Беркут». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

По оценкам аналитиков, сумма сделки может достигать трех миллиардов рублей. Кроме того, ее оценивают как крупнейшую на российском рынке IT в 2018 году.

«Возможно, это одна из крупнейших сделок без участия иностранного капитала за всю нашу историю», — говорит глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

«Биллинговые системы — это, по сути, сердце, ключевой компонент деятельности любого оператора связи, обеспечивающий целый комплекс бизнес-критичных процессов и функций, — отмечает управляющий партнер венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко. — При этом российские биллинговые системы на текущий момент одни из самых передовых мире. Компания "Беркут" входит в число лидеров отрасли, с давней экспертизой и сильной технической командой, решающей самые сложные современные задачи».

По словам управляющих TDD, у компании есть сразу несколько перспективных направлений для развития.

«Во-первых, это развитие непосредственно внутри Tele 2 — самого быстроразвивающегося оператора страны — в соответствии с его концепцией «Другие правила». Она предусматривает предоставление своим абонентам наиболее современных услуг, часть из которых — это функционал биллинга», - перечисляет Олег Братишко. – Во-вторых, это развитие в сегменте виртуальных мобильных операторов (MVNO). В России этот сегмент пока только формируется, в то время как в ряде стран Европы и Северной Америки до 20 процентов абонентов сотовой связи являются абонентами MVNO. В-третьих, мы видим потенциал развития на международных рынках, рынках Средней Азии и Ближнего Востока, и в первую очередь Северной Африки. Многие операторы испытывают потребность в обновлении своих биллингов и уже давно высоко оценивают российские биллинговые решения, в первую очередь решения "Беркута", который имеет инсталляции более чем в 30 странах мира».

НПФ «Беркут» базируется в Санкт-Петербурге и работает на рынке высоких технологий более 20 лет, предлагая корпоративным клиентам и их абонентам инновационные решения и оперативную поддержку. Главным продуктом компании являются современные биллинговые комплексы для мобильных и ШПД-операторов, включая российские Тele 2, «МТС», «Мегафон», «Вымпелком», казахстанский Tele2, таджикский Tcell, ливанские Alpha, Touch и многие другие. На сегодня более 300 миллионов абонентов пользуются услугами платформ на базе решений «Беркута».

Венчурный фонд Typhoon Digital Development (TDD), созданный в конце 2013 года, специализируется на привлечении инвестиций в современные digital-проекты и развитие российских IT-компаний. В инвестиционном портфеле фонда — более 10 digital-активов из самых разных направлений интернет-бизнеса.