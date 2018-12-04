В Москве проведут международный турнир по Dota 2

8-9 декабря в «Крокус Экспо» пройдёт финал крупного международного турнира по киберспортивной игре Dota 2. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов, сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия — компания Epic Esports Events, знаменитая своими турнирами серии EPICENTER.

Генеральным партнером чемпионата станет «МегаФон» — это отражается даже в названии MegaFon Winter Clash. На турнире выступят шесть сильнейших команд мира: Virtus.pro, Forward Gaming, Team Liquid, Team Secret, PSG.LGD, а также победитель квалификаций, одна из сильнейших команд СНГ — Natus Vincere.

Билеты можно приобрести по ссылке. Кроме билетов на отдельные даты, в продаже имеются абонементы на оба дня турнира, в стоимость которого входят памятные подарки и возможность посетить автограф-сессию с профессиональными игроками и талантами.

Организатор турнира Epic Esports Events входит в ESforce Holding — одну из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидера российского компьютерного спорта.

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