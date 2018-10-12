Экономика
 
Последние новости
Ким Чен Ын передал «теплый привет» Путину
Новые правила просмотра порно обойдутся британцам в миллионы
Осужденный за пацифизм россиянин пожаловался в ЕСПЧ
Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор
Смолов вступился за Кокорина и Мамаева
Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку
У финансовой пирамиды «Кэшбери» начались проблемы
Уральский маньяк из МЧС получил пожизненное за убийства трех девушек
Деревья в Москве станут «золотыми» 
Названы самые дешевеющие автомобили
Новости партнеров

«Столото» поддержит турнир по Counter-Strike

Перейти в «Мою Ленту»

Компания «Столото» — крупнейший распространитель лотерей в России, входящий в состав холдинга S8 Capital Армена Саркисяна, и турнирный оператор Epic Esports Events, входящий в холдинг ESforce, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Столото».

В компании отметили, что в рамках партнерства «Столото» поддержит предстоящий международный турнир EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive, который пройдет в Москве с 22 по 28 октября. В компании мотивируют свое решение необходимостью омолодить свою аудиторию. По словам директора по цифровому маркетингу S8 Capital Альберта Усманова: «в следующие два-три года мы рассчитываем сделать "перезагрузку" восприятия лотерей как развлечения для старшего поколения и показать, что лотереи могут стать источником драйва и удовольствия и для молодежи».

«С помощью стратегического партнерства с холдингом ESforce компания "Столото" не только рассказывает новой для себя аудитории о своих продуктах и решениях, но и глобально меняет свое позиционирование, что среди спонсорств в киберспорте встречается редко. Приятно видеть, как компания черпает вдохновение у целевой аудитории и меняется вместе с ней», — отметила в свою очередь представитель ESforce Ирина Дорохина.

В «Столото» также отметили, что компания займется обновлением игровых механик на собственных проектах и платформах. «Для молодежи текущий формат организации и игры в лотерею кажется не современными», — уточняет директор по операционному маркетингу «Столото» Варвара Басанович. «Мы думаем об изменении формата игры в лотереи, чтобы они были интересны молодой аудитории. Один из фокусов внимания на текущий момент: геймификация наших лотерей», — говорит она.

Предстоящий турнир EPICENTER соберет в Москве лучшие киберспортивные составы мира, которые будут бороться за призовой фонд в 300 тысяч долларов. Для всех посетителей турнира «Столото» разыграет более ста призов.

По данным PayPal и SuperData, Россия лидирует по объему киберспортивного рынка среди стран в регионе EMEA. Компании предсказывают, что объем рынка вырастет до 45 миллионов долларов и продолжит свой рост в 2019 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Холдинг S8 CAPITAL представил нового директора по маркетингу и продажам
Россиянин выиграл в лотерею 170 миллионов рублей
Обладатель рекордного в России джекпота нашелся
Другие материалы рубрики
Экономика00:0111 октября

Гнили с головы

Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
08:00Сегодня

Назван самый вкусный шоколад

19:3811 октября

Трамп пригрозил Китаю на фоне обвала экономики США

09:08Сегодня

Названы самые дешевеющие автомобили

Экономика08:00 8 октября

История одного букета

Ремесленничество пробивает себе дорогу с помощью новых технологий
10:13 2 октября

Россияне предрекли рублю обвал

18:3811 октября

Группа «Черкизово» представила свою продукцию на агровыставке «Золотая осень»

20:1211 октября

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Экономика00:05 9 октября

Озеленились

Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
06:58 2 октября

Россиян вновь захотели ограничить в энергопотреблении

15:5711 октября

Названы лучшие страны для работы

19:5911 октября

«Черкизово» усилит и без того передовую систему контроля

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
Генпрокурора попросили проверить все коуч-центры после лекции Тони Роббинса
Российский министр поведала о преимуществах жизни на прожиточный минимум
ДТП в Чувашии с 13 погибшими попало на видео
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Азиатов попросили припрятать свои богатства
Раскритиковавший императора настоятель храма лишился работы
Британцы устроили разборки с кирпичами на оживленной дороге
Ураган разметал базу ВВС США
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Столетнего осужденного на смерть попросили вернуть домой
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Порошенко похвастался победой над московскими демонами
Порошенко приказал войскам в Донбассе стрелять из всего оружия
Белорусы поймали российского террориста
Лишенные табака туркмены перешли на поштучную покупку сигарет с рук
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
«Столото» поддержит турнир по Counter-Strike
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
«Можем победить всех»
Сборная WorldSkills Russia удивила соперников
Трамп пригрозил Китаю на фоне обвала экономики США
Названы самые дешевеющие автомобили
Группа «Черкизово» представила свою продукцию на агровыставке «Золотая осень»
Все материалы
Силовые структуры
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор
Кокорина отправили в СИЗО
Умер командующий Восточным округом Росгвардии
Все материалы
Наука и техника
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
Европейское космическое агентство похвалило качество упавшего «Союза»
Пуск баллистических ракет с российской подлодки попал на видео
США запретили все полеты F-35
Стали известны первые слова командира «Союза» после аварии
Все материалы
Спорт
Орел взлетел
Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
У поставившего UFC ультиматум Нурмагомедова появился последователь
Смолов вступился за Кокорина и Мамаева
Нурмагомедов и Макгрегор установили рекорд UFC
Сборная России не смогла забить Швеции в матче Лиги наций
Отец Нурмагомедова отказался наказывать сына
Александр Кокорин и Павел МамаевКокорина и Мамаева задержали
Им грозит до семи лет тюрьмы. Пути назад нет
Все материалы
Культура
«Все само идет пучком, когда ритм ровный льется»
 
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
С Вайнштейна сняли одно обвинение
Обвиненный в педофилии актер из «Глухаря» совершил суицид в СИЗО
Две девушки разделись догола на лавке и обмазали себя джемом ради искусства
Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку
Все материалы
Интернет и СМИ
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку
Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью
Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил телезрителей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
В сети вычислили виновника аварии «Союза»
Новую защиту в Windows 10 обошли
Все материалы
Ценности
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
«Единственная красавица семьи Кардашьян» вернула в моду «спорную обувь из 90-х»
Меган Маркл приучила Кейт Миддлтон к глубоким вырезам
Названы лучшее и худшее свадебные платья в королевской семье
Выбрано лучшее платье Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля
Сингапурцы запустили самый длительный беспосадочный авиарейс в истории
Молодожены перебрали с алкоголем и ненароком купили отель
Пилоты назвали возможную причину запрета телефонов на борту
Все материалы
Из жизни
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Повальное увлечение «эликсиром молодости» принесло ослам смерть
Американскую модель застрелили за рулем
Безработный от скуки притворился врачом в больнице и обманул всех
Девушка потеряла память и забыла родных и любимую
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Volkswagen переделал Arteon в 500-сильный гоночный суперкар
Все материалы
Дом
Крутой замес
Россияне пытаются воссоздать квартиры из своего детства. Но лишь все портят
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
На рынке ультрадорогой недвижимости обнаружили засилье тайных сделок
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Бывшую сотрудницу полиции оштрафовали на 10 миллионов рублей за покупку квартиры
Все материалы