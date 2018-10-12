«Столото» поддержит турнир по Counter-Strike

Компания «Столото» — крупнейший распространитель лотерей в России, входящий в состав холдинга S8 Capital Армена Саркисяна, и турнирный оператор Epic Esports Events, входящий в холдинг ESforce, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Столото».

В компании отметили, что в рамках партнерства «Столото» поддержит предстоящий международный турнир EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive, который пройдет в Москве с 22 по 28 октября. В компании мотивируют свое решение необходимостью омолодить свою аудиторию. По словам директора по цифровому маркетингу S8 Capital Альберта Усманова: «в следующие два-три года мы рассчитываем сделать "перезагрузку" восприятия лотерей как развлечения для старшего поколения и показать, что лотереи могут стать источником драйва и удовольствия и для молодежи».

«С помощью стратегического партнерства с холдингом ESforce компания "Столото" не только рассказывает новой для себя аудитории о своих продуктах и решениях, но и глобально меняет свое позиционирование, что среди спонсорств в киберспорте встречается редко. Приятно видеть, как компания черпает вдохновение у целевой аудитории и меняется вместе с ней», — отметила в свою очередь представитель ESforce Ирина Дорохина.

В «Столото» также отметили, что компания займется обновлением игровых механик на собственных проектах и платформах. «Для молодежи текущий формат организации и игры в лотерею кажется не современными», — уточняет директор по операционному маркетингу «Столото» Варвара Басанович. «Мы думаем об изменении формата игры в лотереи, чтобы они были интересны молодой аудитории. Один из фокусов внимания на текущий момент: геймификация наших лотерей», — говорит она.

Предстоящий турнир EPICENTER соберет в Москве лучшие киберспортивные составы мира, которые будут бороться за призовой фонд в 300 тысяч долларов. Для всех посетителей турнира «Столото» разыграет более ста призов.

По данным PayPal и SuperData, Россия лидирует по объему киберспортивного рынка среди стран в регионе EMEA. Компании предсказывают, что объем рынка вырастет до 45 миллионов долларов и продолжит свой рост в 2019 году.