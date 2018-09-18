Холдинг S8 CAPITAL представил нового директора по маркетингу и продажам

Новым директором по маркетингу и продажам Холдинга S8 CAPITAL стала Анастасия Горячева, которая ранее занималась развитием брендов «М.Видео», «ЦУМ» и «Евросеть». В 2017 году в должности вице-президента по маркетингу «Евросети» Анастасия Горячева вошла в «Топ-100 директоров по маркетингу» по версии издания «Коммерсант». С июля 2018 года она отвечает за маркетинговую стратегию группы компаний S8 CAPITAL.

По словам Анастасии Горячевой, ее привлекли амбициозные цели и задачи холдинга. S8 CAPITAL выводит на рынок сразу несколько инновационных цифровых продуктов и сервисов, и Горячева внесет свой экспертный вклад в развитие бизнеса, сосредоточившись на стратегическом и операционном маркетинге.

«Рада присоединиться к команде S8 CAPITAL на таком важном этапе развития холдинга. На данный момент для меня приоритетным является вывод на рынок мультифункциональной цифровой платформы, созданной специалистами группы компаний, а также сразу нескольких брендов, которые будут развиваться с ее помощью»,— комментирует назначение сама Анастасия.

S8 CAPITAL — многопрофильный российский холдинг, обладающий активами в ритейле, финансовом, телекоммуникационном секторах, электронной коммерции и цифровых медиа. Его ядро — высокотехнологичные продукты и сервисы, разработанные в том числе на базе компании «Столото», национального оператора государственных лотерей. Сегодня группа компаний находится в стадии диверсификации бизнеса и готовится запустить инновационную IT-платформу, позволяющую легко интегрировать новые сервисы, продукты, направления существующего бизнеса и даже новый бизнес. Основатель и акционер холдинга S8 CAPITAL — российский бизнесмен Армен Саркисян.

