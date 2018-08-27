Холдинг S8 Capital стал партнером Федерации регби России

24 августа на заседании Высшего совета Федерации регби России (ФРР) было официально объявлено о стратегическом партнерстве между федерацией и холдингом S8 Capital, сообщили «Ленте.ру» в холдинге.

«От лица Высшего совета Федерации регби России хочу поблагодарить Армена Саркисяна и S8 Capital за поддержку, оказываемую российскому регби. Искренне верю, что наши совместные усилия будут способствовать не только развитию в России регби и его дисциплин, но и популяризации здорового образа жизни и занятий массовым спортом в целом», — отметил в связи с этим глава ФРР Игорь Артемьев.

В компании отметили, что сотрудничество с Федерацией идет по двум направлениям — спонсорскому и информационному. За спонсорское отвечает компания «Гослото», входящая в состав холдинга S8 Capital. Компания взяла на себя поддержку регбийного клуба «Слава», одного из старейших в России. Клуб, изначально созданный при Втором московском часовом заводе, является дважды чемпионом СССР и троекратным обладателем Кубка СССР по регби. В российском чемпионате по регби самым высоким достижением клуба являются серебряные медали, завоеванные в 2008 году.

Информационную поддержку Федерации регби России оказывает онлайн-издание Sport24. Онлайн-ресурс взял на себя обязательства популяризировать этот вид спорта и уже оказывает медийную поддержку соревнованиям всех уровней, в том числе планирует освещать подготовку сборной России по регби к Кубку мира-2019, который пройдет в будущем году в Японии. В финальную часть Кубка мира сборная России попала в своей истории только во второй раз. В планах Sport24 стать ресурсом номер один по регби в России.

По словам основателя холдинга S8 Capital Армена Саркисяна, «участие сборной России в Кубке должно привести к повышению интереса к этому эффектному виду спорта в стране». Для холдинга большая честь поддерживать весь российский спорт в целом и регби в частности», — сказал Саркисян.

Гослото и Sport24 являются частью многопрофильного российского холдинга S8 CAPITAL, инвестирующего в создание высокотехнологичных продуктов и сервисов.