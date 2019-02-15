«Мегафон» договорился с регионами о цифровизации

На Российском инновационном форуме в Сочи компания «Мегафон» подписала соглашения о сотрудничестве с представителями администрации Сочи, Республики Калмыкия, Тульской и Рязанской областей. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру». Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в целях развития цифровой экономики регионов. Пилотные решения оператора коснутся различных сфер общественной жизни российских городов: городского транспорта, медицины, образования, социальной и инвестиционной сфер, а также туризма.

«Мегафон» как активный участник автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» уже ведет работу по развитию инновационных решений в нескольких регионах России. Так в татарстанском Иннополисе работают «умные» счетчики для контроля ресурсов ЖКХ. Это первый в России проект внедрения интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT, — рассказал «Ленте.ру» представитель компании. Кроме того, в этом проекте оператор выступил интегратором и предложил заказчику не только поддержку самих устройств сети, но и проработку специального интерфейса для отслеживания показаний.

В автобусах Пскова установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц и обнаружения оставленных вещей. Помимо этого, подсчитывается пассажиропоток: камеры передают информацию о количестве людей в автобусный парк, диспетчеры получают возможность регулировать число автобусов на маршруте, чтобы не было давки или чтобы автобусы не ходили пустыми.

В Великом Новгороде тестируется решение в телемедицине в форматах «врач-врач» и «врач-пациент», при этом общение возможно в письменном виде, в формате аудио- или видеоконференции. Предусмотрена и опция обмена файлами, фотографиями, результатами исследований, выписками и другими документами в онлайн-режиме. Решения «Мегафона» также успешно применяются в таких городах, как Самара, Челябинск и Брянск.

«"Мегафон" обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации таких крупных высокотехнологичных проектов. Наша цель — стать основным партнером государства в развитии "умных" городов», — комментирует новость генеральный директор оператора Геворк Вермишян.

Глава города Сочи Анатолий Пахомов и генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян договорились о долгосрочном взаимодействии в целях развития цифровой экономики региона. «Ежегодно Сочи посещают миллионы иностранных и российских туристов, и неизбежно вся городская среда испытывает колоссальные нагрузки. Мы идем в ногу со временем и постоянно совершенствуемся, поэтому уделяем особое внимание проектам, направленным на формирование и развитие "умной" экономики и инфраструктуры в нашем регионе, повышения туристической и инвестиционной привлекательности курорта», — отметил мэр Сочи.

Цифровизация коснется и Тульской области. «Сегодняшнее соглашение упростит взаимодействие с "Мегафоном" в этой сфере и позволит запустить в регионе ряд интересных пилотных проектов. Правительство Тульской области берет на себя обязательства по содействию в реализации этих проектов», — прокомментировал событие губернатор региона Алексей Дюмин.

Соглашение о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики было подписано и с главой Республики Калмыкия Алексеем Орловым. Стороны договорились о разработке пилотных проектов и их дальнейшем внедрении в различные сферы общественной жизни, в частности: в транспорт, туризм и сельское хозяйство. «Развитие цифровой экономики открывает возможности для регионального бизнеса, а это новые рабочие места, конкурентоспособность и выход на новые рынки сбыта», — сказал глава Калмыкии.

С Рязанской областью «Мегафон» будет сотрудничать с целью совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрения инновационных проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации. «Комплекс современных технологий и качественная инфраструктура сетей — это база для цифрового развития региона», — прокомментировал новость губернатор Рязанской области Николай Любимов.



