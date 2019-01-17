Mastercard взяла под контроль платные подписки

Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента. Сообщение об этом появилось в пресс-релизе компании.

В связи с постоянными жалобами клиентов о продлении подписки после пробного режима платежная система была вынуждена ввести новое правило. Согласно ему, после окончания тестового периода клиент должен подтвердить согласие на получение последующей подписки.

Mastercard обязала продавцов платных сервисов перед каждым продлением отправлять клиенту по электронной почте или SMS данные о дате транзакции, сумму платежа и название компании. К сообщению должна прилагаться подробная инструкция для отключения услуги. После списания денежных средств компания пришлет клиенту чек, в котором присутствует информация о сайте и номере телефона.

Внесение таких новшеств позволит сделать более безопасным процесс оплаты подписок. «Иногда бесплатная пробная версия может невольно превратиться в постоянную подписку, которую трудно отменить. Такая ситуация может быть неприятной и дорого обходиться как потребителям, так и их банкам», — сообщили в Mastercard.

Mastercard ранее сообщала о предстоящей смене эмблемы компании. Из фирменного логотипа исчезнет само название, при этом останутся только два пересекающихся круга желтого и красного цветов. В компании считают, что это переосмысление необходимо в эпоху цифровых технологий, а лого компании узнаваемо и без подписи.

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